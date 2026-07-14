Рада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною

14 липня Верховна Рада прийняла закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Про це повідомила пресслужба українського парламенту, пише "Європейська правда".

Законопроєкт №0340 було внесено Кабінетом міністрів, його метою є завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана 3 лютого 2022 року у Києві.

Як уточнив віцепрем’єр-міністр Тарас Качка, відтепер український бізнес отримує час і можливості освоїти один із найбільших ринків регіону, а Україна зможе підійти до членства в ЄС уже з експортним досвідом, налагодженими партнерствами та логістикою.

Головне в угоді, за словами Качки, – це тарифний сигнал для розвитку переробної промисловості.

"Зараз 77% нашого експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина переробляє на своїй території. Угода знімає бар'єри саме для продукції переробки: харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції глибшого переділу. Продукція, вироблена в Україні, заходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент інвестувати в переробку саме в Україні", – зауважив Качка.

Другий важливий вимір ратифікації угоди – європейський. Вона передбачає застосування положення оновленої Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження. Українські виробники зможуть використовувати турецькі матеріали й комплектуючі та зберігати преференційне походження продукції для експорту до ЄС.

Туреччина ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною 2 серпня 2024 року.

Як розповідала "ЄвроПравда", перемовини про ЗВТ з Туреччиною стали найдовшими з тих, що вів офіційний Київ. Детально про угоду читайте у статті Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою.