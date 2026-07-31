Трамп о мигрантах в Сеуте: в США будет хуже, если к власти придут демократы

Президент США Дональд Трамп отреагировал на миграционный кризис в испанском анклаве Сеута, использовав эту ситуацию для предостережения американцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время заседания своего кабинета в пятницу.

Трамп назвал внезапный наплыв мигрантов из Марокко в Сеуту "катастрофой". Он заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с еще более серьезным кризисом, если на выборах победят демократы.

"Знаете, я вчера смотрел репортаж об Испании и наблюдал за произошедшей катастрофой. Это похоже на вторжение сотен тысяч людей в страну. И то же самое произойдет с нами, если республиканцы не будут избраны. Только хуже, в гораздо больших масштабах, и проникнуть будет гораздо легче", – сказал Трамп.

"Если мы не будем у власти, в нашу страну вторгнутся в таких масштабах, что Испания на этом фоне покажется мелочью", – добавил американский президент.

Он отметил, что миграция станет темой для обсуждения во время промежуточных выборов в Конгресс, которые запланированы на ноябрь.

По мнению Трампа, причинами миграционного кризиса в испанском городе стали "слабое законодательство, плохое управление и слишком либеральные законы"

"Но никто ещё такого не видел. Это будет выглядеть не так уж плохо по сравнению с тем, что ждёт Соединённые Штаты", – заявил Трамп, намекнув на потенциальные последствия победы своих оппонентов.

Напомним, Сеута – испанский город на узком полуострове напротив Гибралтара, на африканском побережье, со всех сторон окруженный территорией Марокко. В последние дни туда прибыли вплавь тысячи желающих попасть в Европу. По разным оценкам, речь идет о 40–60 тысячах человек.

Вечером 31 июля неназванный представитель испанского правительства заявил Politico, что большинство нелегальных мигрантов уже покинули Сеуту и вернулись в Марокко.

В Европейской комиссии заверили, что мигранты, незаконно попавшие в испанский анклав Сеута в Северной Африке, не достигнут материковой Европы.

Между тем Италия в одностороннем порядке закрыла воздушную и морскую границу с Испанией.