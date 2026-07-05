В Турции накануне саммита НАТО прошли рейды и задержания

Турецкие власти задержали нескольких человек, в числе которых журналисты, ученые и члены левых группировок, в ходе рейдов в нескольких провинциях накануне саммита НАТО, который состоится на этой неделе в Анкаре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Рейды в Анкаре, Стамбуле и нескольких других провинциях были направлены против левых и социалистических партий, профсоюзов и общественных организаций.

Среди задержанных – два редактора новостных порталов T24 и Oda TV, критикующих правительство.

Ассоциация турецких журналистов (TGC) и Ассоциация прогрессивных юристов (CHD) выступили с требованием освободить задержанных, заявив, что аресты нарушают свободу прессы, и назвав рейды попыткой запугать оппозиционных деятелей накануне саммита НАТО.

Отдельно государственное информационное агентство Anadolu сообщило в воскресенье, что полиция задержала 39 подозреваемых в ходе рейдов в восьми провинциях, направленных против молодежного крыла запрещенной левой группировки THKP/C-DEV YOL.

В ходе отдельной операции в западной провинции Коджаэли полиция задержала 28 подозреваемых, которые, как утверждается, связаны с экстремистами "Исламского государства" и левыми боевыми группировками.

В ходе рейдов власти изъяли боеприпасы и запрещенные цифровые материалы.

Эти рейды стали продолжением ряда других арестов, произведённых на прошлой неделе.

Критики утверждают, что эти операции направлены на предотвращение протестов и подавление инакомыслия в преддверии саммита НАТО, тогда как власти описывают их как часть антитеррористических расследований.

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