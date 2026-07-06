ЗМІ: у США кажуть, що захоплення Гренландії – єдиний спосіб усунути ризики для безпеки

Взяття Гренландії під контроль США наразі є єдиним способом усунути довгострокові ризики для безпеки, пов’язані з цим покритим льодом островом, що належить Данії.

Про це заявив американський високопосадовець напередодні саміту НАТО, який відбудеться у вівторок і середу в Туреччині, його слова наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп раніше відкрито погрожував захопити цей стратегічно важливий арктичний острів, чим не лише відштовхнув Данію – партнера по НАТО, а й породив сумніви щодо згуртованості найбільшого у світі військового альянсу та взаємної лояльності в його лавах.

Він обґрунтував це тим, що територія, яка належить Данії, інакше не буде захищена від Росії та Китаю і тому становить загрозу для інтересів безпеки США.

"Ми й досі вважаємо, що це (захоплення острова. – Ред.) найкращий спосіб задовольнити оборонні потреби НАТО щодо Гренландії", – сказав він.

Проте, за його словами, розглядаються й інші варіанти, хоча він не уточнив, які саме.

Урядовець вказав на інтенсивну військово-морську активність у регіоні навколо Гренландії та зазначив, що Трамп шукає рішення, яке буде актуальним і після закінчення його президентського терміну.

"І на цей час єдине рішення, яке ми знайшли щодо того, як вирішити цю проблему, – це приєднання Гренландії до Сполучених Штатів", – додав посадовець.

Уряди Данії та Гренландії категорично відкидають анексію з боку США. Наразі тривають переговори з адміністрацією Трампа з метою пошуку компромісу.

Тим часом голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен заявив, що арктичний острів має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз.