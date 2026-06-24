В Данії очікують досягти угоди зі США щодо Гренландії до кінця року

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен висловив сподівання, що переговори зі США щодо Гренландії призведуть до укладення угоди до кінця року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр сказав в інтерв’ю газеті Politiken, яке наводить Bloomberg.

З січня відбуваються переговори представників Данії, Гренландії та США, спрямовані на врегулювання дипломатичної суперечки щодо цієї арктичної території, що виникла після неодноразових закликів президента Дональда Трампа до взяття острова під контроль.

Расмуссен розповів, що для досягнення угоди робочій групі знадобиться ще кілька зустрічей, додавши, що очікує на вирішення питання до кінця року, але не раніше літа.

За його словами, американські посадовці, які беруть участь у переговорах, є високопоставленими особами, наближеними до Трампа.

Міністр висловив переконання, що вони мають підтримку президента для виконання будь-якої можливої угоди.

Нагадаємо, у січні американський президент Дональд Трамп неодноразово повторював, що США потребують Гренландії для забезпечення національної безпеки і що Данія не може бути надійним гарантом захисту острова.

Після того, як губернатор Луїзіани Джефф Лендрі, який також є спецпосланцем президента США в Гренландії, відвідав острів, де зокрема заявив, що процвітання Гренландії "залежить" від Трампа, американський президент опублікував світлину, на якій він дивиться на одне з гренландських міст.

Після зустрічі з Лендрі уряд Гренландії заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова досягнуто певного прогресу, але наполіг, що острів не продається.