СМИ: в США заявляют, что захват Гренландии – единственный способ устранить угрозы безопасности

Переход Гренландии под контроль США на данный момент является единственным способом устранить долгосрочные угрозы безопасности, связанные с этим принадлежащим Дании островом.

Об этом заявил американский высокопоставленный чиновник накануне саммита НАТО, который состоится во вторник и среду в Турции; его слова приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп ранее открыто угрожал захватить этот стратегически важный арктический остров, чем не только оттолкнул Данию – партнера по НАТО, но и породил сомнения относительно сплоченности крупнейшего в мире военного альянса и взаимной лояльности в его рядах.

Он обосновал это тем, что территория, принадлежащая Дании, иначе не будет защищена от России и Китая и поэтому представляет угрозу для интересов безопасности США.

"Мы по-прежнему считаем, что это (захват острова. – Ред.) – лучший способ удовлетворить оборонные потребности НАТО в отношении Гренландии", – сказал он.

Однако, по его словам, рассматриваются и другие варианты, хотя он не уточнил, какие именно.

Чиновник указал на интенсивную военно-морскую активность в регионе вокруг Гренландии и отметил, что Трамп ищет решение, которое будет актуальным и после окончания его президентского срока.

"И на данный момент единственное решение, которое мы нашли для решения этой проблемы, – это присоединение Гренландии к Соединённым Штатам", – добавил чиновник.

Правительства Дании и Гренландии категорически отвергают аннексию со стороны США. В настоящее время ведутся переговоры с администрацией Трампа с целью поиска компромисса.

Между тем глава Объединенного арктического командования в Гренландии Сорен Андерсен заявил, что арктический остров располагает достаточным количеством баз и постоянных войск для обеспечения операций НАТО и сдерживания российских угроз.