В Гренландії кажуть, що мають достатньо баз, щоб захистити себе

Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз.

Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен, якого цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Андерсен вказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у GIUK-проході – акваторії у північній Атлантиці, між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством.

За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші.

"Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об’єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов’язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії", – зазначив командувач.

Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, "які не обов’язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування", додав Андерсен.

Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він.

Данія та Гренландія "стоять у черзі" на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він.

Перші наземні системи протиповітряної оборони вже надійшли, перший береговий радар для Нуука має прибути наступного місяця, а будівництво нового порту та військового штабу також планується розпочати цього року.

Повне нарощування сил і засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року, до цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен.

Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно.

Інші заплановані інвестиції в обладнання для Гренландії включають арктичні кораблі та криголами, а також станцію моніторингу ядерної активності та радіолокаційну станцію повітряного попередження у східній частині території.

Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях і чи зміцнять вони існуючий потенціал.

"Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями, чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз, покаже тільки час", – сказав він.

Нагадаємо, у січні американський президент Дональд Трамп неодноразово повторював, що США потребують Гренландії для забезпечення національної безпеки і що Данія не може бути надійним гарантом захисту острова.

Він говорив, що не хоче допустити, щоб Гренландію захопили Росія чи Китай, а також заявляв, що данська оборона Гренландії – це "дві собачі упряжки".