Рютте про можливі загрози з Білорусі: не варто бути наївними

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що не слід бути наївними щодо ролі Білорусі у війні РФ проти України.

Про це він заявив на пресконференції перед самітом Альянсу в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Рютте запитали, чи поділяє НАТО занепокоєння президента України Володимира Зеленського щодо військового нарощування в Білорусі.

Генсек, відповідаючи, зазначив, що не хоче заглиблюватися в подробиці з огляду на секретний характер певної інформації, але додав: "Не варто бути наївними щодо ролі, яку відіграє Білорусь".

"Вони перебувають під величезним впливом Росії, Москви, тому я вважаю, що те, що відбувається в Мінську, значною мірою, якщо можна так висловитися, надихається Путіним".

Зеленський 19 червня заявив, що Мінську слід демонтувати ретранслятори, які, за твердженням Києва, допомагають Росії коригувати удари безпілотників по території України.

Пізніше Зеленський повідомив, що Україна знає про чотири такі об’єкти у Брестській та Гомельській областях, і дав тиждень на їх демонтаж, попередивши, що в іншому разі Україна може ліквідувати ці об’єкти самостійно.

Згодом він повідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися для коригування російських ударів по українській території, припинили свою роботу.

Детальніше читайте у статті Лукашенко перед обстрілом з України: все про ультиматум Зеленського для диктатора в Білорусі.