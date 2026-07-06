Рютте надеется, что саммит НАТО поспособствует решениям о перехватчиках баллистики

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду на то, что саммит НАТО приблизит принятие решений, благоприятных для Украины в вопросе о перехватчиках для сбивания баллистических ракет.

Об этом он заявил на пресс-конференции перед саммитом Альянса в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Рютте, в вопросе перехватчиков есть политический и практический аспекты.

"Что касается политического аспекта, то я могу заверить вас, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы выполнить свои обязательства, и делают это даже в то время, когда мы говорим о более широких перспективах. Но с практической точки зрения количество перехватчиков пока ограничено", – сказал он.

Именно поэтому, подчеркнул он, необходимо обеспечить их совместное производство.

"Это одна из главных причин, по которой Украина сама работает над этим. Конечно, это не приведет к быстрым результатам в данном вопросе, но посмотрим, что можно сделать. Партнеры по НАТО стремятся производить больше перехватчиков, чем их поступает, поэтому мы работаем со всех сторон, привлекая всех, кто участвует в этом процессе", – заявил Рютте.

Он подчеркнул, что дискуссии продолжаются и будут продолжаться в течение ближайших двух дней в Анкаре.

Генеральный секретарь НАТО также прокомментировал последнюю российскую атаку на Украину, призвав союзников обеспечить поддержку Киеву.

Он убежден, что ракетная атака России на Киев и область была спланирована так, чтобы нанести ущерб именно гражданскому населению.