Рютте після атаки РФ: союзники повинні забезпечити, щоб Україна отримала все потрібне

Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував останню російську атаку на Україну, закликавши союзників забезпечити підтримку Києва.

Про це він заявив на пресконференції перед самітом Альянсу в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Він зазначив, що попри те, що Україна змінює динаміку на свою користь, Росія продовжує свої атаки.

"Але їм потрібна наша постійна підтримка, особливо в галузі протиповітряної оборони. Росія продовжує ракетні атаки на українські міста; лише минулої ночі стався ще один жахливий напад", – сказав Рютте, додавши, що його думки зараз з постраждалими і близькими жертв.

"Союзники та партнери по НАТО повинні й надалі забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Адже ваша безпека так тісно пов’язана з нашою власною", – заявив він.

Як відомо, в ніч проти 6 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Внаслідок російських ударів по Києву станом на зараз відомо про 15 загиблих та близько 60 поранених.

Президент Володимир Зеленський закликав до сильних рішень щодо захисту українського неба на саміті НАТО після чергового російського обстрілу.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованого удару РФ по Києву заявив, що головне послання України до учасників саміту НАТО – це заклик захистити українських дітей від російських балістичних ракет.