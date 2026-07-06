У Німеччині фіксують зменшення кількості в’їздів без належних документів

У Німеччині за перше півріччя 2026 року зафіксували зменшення кількості в’їздів без належних документів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За перше півріччя 2026 року у Німеччині зареєстрували на понад 20% менше випадків нелегального в’їзду – без необхідного для цього паспорту чи посвідки на проживання – аніж за аналогічний період попереднього року.

За даними федеральної поліції, цифра склала 24329 випадків.

Ще більшим є скорочення, порівняно з першою половиною 2023 року, коли зафіксували понад 45 тисяч випадків.

Показник червня 2026 року – 3290 спроб нелегального в’їзду – став найменшим з 2021 року, та на 42% меншим, порівняно з червнем 2025 року.

Як нагадують, на усіх кордонах Німеччини з 16 вересня 2024 року поновили вибіркові прикордонні перевірки задля боротьби з нелегальною міграцією.

Після зміни уряду, у травні 2025 року міністр внутрішніх справ Александр Добріндт доручив посилити їх, а також дав розпорядження завертати на кордоні більшість шукачів притулку, окрім тих, що належать до вразливих категорій.

Нагадаємо, Польща на 6 років закрила в'їзд українцю, що незаконно перевозив мігрантів.

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