Україна отримає понад 30 автобусів від Брюсселя

Брюссельська компанія громадського транспорту STIB передасть Україні понад 30 дизельних автобусів у межах оновлення та поступової електрифікації свого автопарку.

Про це повідомив генеральний директор компанії Бріек де Меус під час пресконференції, цитує Euractiv, пише "Європейська правда".

Йдеться про 36 автобусів, які були введені в експлуатацію у 2010–2011 роках, кожен із яких має близько 700 тисяч км пробігу.

Вони будуть передані Україні партіями, починаючи з вересня, та використовуватимуться у Чернігівській і Сумській областях.

За словами представників STIB, передача автобусів є частиною ширшого процесу оновлення автопарку, який включає перехід на електротранспорт до 2035 року.

Наприкінці травня Нідерланди передали Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли понад 60 пікапів Toyota Hilux, а також сучасні безпілотні системи.

Також нещодавно Україна отримала від Данії п’ять сучасних пожежно-рятувальних авто.