ЗМІ: НАТО відмовив в акредитації на саміт десяткам журналістів з Туреччини, яка його приймає

Десяткам турецьких журналістів відмовили в акредитації на саміт НАТО, який відбудеться наступного місяця в турецькій столиці Анкарі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це повідомили в четвер ЗМІ та журналістські асоціації.

7–8 липня Туреччина прийматиме 32 лідерів країн-членів НАТО, а також представників країн-партнерів Альянсу з регіону Перської затоки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Турецькі незалежні ЗМІ, зокрема Cumhuriyet, Sozcu, Anka, ⁠T24 та Medyascope, повідомили в середу та четвер, що НАТО відхилив заявки їхніх репортерів на акредитацію для висвітлення саміту.

Ерсін Челік, журналіст проурядової газети Yeni Safak, також повідомив у четвер у дописі на своїй сторінці в Instagram, що НАТО відхилив його заявку на акредитацію.

"Відмова у задоволенні заявок на акредитацію великої кількості ЗМІ викликає занепокоєння з точки зору свободи преси", – йдеться у заяві Турецької асоціації журналістів.

"Цим рішенням НАТО також порушив принципи "демократії, індивідуальної свободи та верховенства права", на яких наголошується в її засновницькому договорі", – йдеться у заяві.

Речниця НАТО Еллісон Гарт зазначила, що НАТО покладається на країну-господаря, яка надає оцінку журналістів зі своєї країни для забезпечення доступу до місця проведення зустрічі.

"Ми перебуваємо в контакті з турецькою владою щодо акредитації на саміт НАТО в Анкарі. Для НАТО дуже важливо, щоб ЗМІ могли особисто відвідувати великі заходи", – зазначила вона у дописі в X.

Управління комунікацій Туреччини не змогло відразу надати коментар.

На саміті НАТО в Анкарі наступного місяця очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що під час саміту в Туреччині не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.