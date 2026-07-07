НАТО про удари по білоруських автобусах: РФ дуже хоче втягнути Білорусь у війну

У НАТО не мають інформації, хто стоїть за ударами дронів по білоруських автобусах на території РФ, але зазначають, що Росія дуже хоче втягнути Білорусь у війну.

Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО на полях саміту в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

У червні та липні 2026 року російська пропаганда поширювала заяви про нібито "удари ЗСУ" по цивільних автобусах із Білорусі. Проте українська розвідка, Служба безпеки України та міжнародні спостерігачі відзначають, що це є свідомою провокацією РФ з метою втягнути Білорусь у війну.

Посадовець НАТО, коментуючи це, заявив, що не має інформації, хто саме стоїть за цими ударами.

"Тут є два моменти: по-перше, Росія дуже хоче втягнути Білорусь. У цьому світлі ми бачимо, як Росія послідовно вживає заходів, намагаючись зробити Лукашенка дедалі більшою, принаймні, на перший погляд, якщо не фактичною стороною конфлікту", – зазначив він.

"А потім, по-друге, ми бачимо, як вже досить тривалий час зростає безрозсудність дій Росії, і все це, як ви знаєте, в кінцевому підсумку ставить під загрозу життя цивільного населення, і це стосується не лише життя цивільного населення України", – додав посадовець.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте вважає, що не слід бути наївними щодо ролі Білорусі у війні РФ проти України.

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