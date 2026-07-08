Мадяр анонсував зустріч із Зеленським і розповів про своє ставлення до війни

Лідер Угорщини Петер Мадяр заявив, що у вівторок мав незаплановані короткі переговори з українським президентом.

Про це повідомляє з Анкари кореспондент "Європейської правди".

Мадяр повідомив про це перед початком пленарного засідання саміту НАТО.

"Вчора у мене була можливість коротко поговорити із Зеленським, і ми домовилися зустрітися у найближчому майбутньому", – заявив угорський прем’єр. Зауважимо, що на офіційній церемонії фотографування у вівторок лідери України і Угорщини опинилися поруч, так само, як і український та польський президенти. Достеменно невідомо, чи саме там відбулася їхня розмова.

Петер Мадяр у своєму короткому виступі для журналістів, який він зробив англійською мовою, також став на бік України у питанні російської агресії.

"Я хочу дуже чітко висловитися щодо війни і сказати, що Україна – це жертва, Росія – це брутальний агресор. Україна має право захищати свою територіальну цілісність. Ми зберігаємо нашу гуманітарну підтримку України, але як я багато разів говорив раніше, Угорщина не буде надавати зброю або військових", – заявив він.

Перед тим польський президент Кароль Навроцький також розповів про розмову із Зеленським в Анкарі та змінив тон щодо України.

Однією з головних тем саміту стало нове загострення дансько-американської суперечки: прем’єрка Данії заявила про готовність захищати свою землю у відповідь на заяви Трампа.

Про очікування України від зустрічі читайте у статті "140 млрд на ЗСУ і підтримка Трампа: що підготував для України саміт НАТО".