Мадьяр анонсировал встречу с Зеленским и рассказал о своем отношении к войне

Лидер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что во вторник у него произошли незапланированные краткие переговоры с украинским президентом.

Об этом сообщает из Анкары корреспондент "Европейской правды".

Мадьяр сообщил об этом перед началом пленарного заседания саммита НАТО.

"Вчера у меня была возможность кратко поговорить с Зеленским, и мы договорились встретиться в ближайшем будущем", – заявил венгерский премьер. Отметим, что на официальной церемонии фотографирования во вторник лидеры Украины и Венгрии оказались рядом, так же, как и президенты Украины и Польши. Точно неизвестно, состоялся ли именно там их разговор.

Петер Мадьяр в своем кратком выступлении перед журналистами, которое он произнес на английском языке, также встал на сторону Украины в вопросе российской агрессии.

"Я хочу очень четко высказаться по поводу войны и сказать, что Украина – это жертва, Россия – это жестокий агрессор. Украина имеет право защищать свою территориальную целостность. Мы продолжаем оказывать гуманитарную поддержку Украине, но, как я уже неоднократно говорил, Венгрия не будет отправлять оружие или военных", – заявил он.

Ранее польский президент Кароль Навроцкий также рассказал о беседе с Зеленским в Анкаре и изменил тон в отношении Украины.

Одной из главных тем саммита стало новое обострение датско-американского спора: премьер-министр Дании заявила о готовности защищать свою страну в ответ на заявления Трампа.

Об ожиданиях Украины от встречи читайте в статье "140 млрд на ВСУ и поддержка Трампа: что подготовил для Украины саммит НАТО".