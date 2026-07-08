ОП: Зеленський і Навроцький спробують домовитись про особисту зустріч

В Офісі президента України заявили, що Володимир Зеленський і його польський колега Кароль Навроцький спробують узгодити графіки, щоб провести особисту зустріч на полях саміту НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це журналістам розповів радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Він зазначив, що у вівторок президенти провели коротку розмову.

"І домовились, що сьогодні спробують узгодити графіки, щоб ще могла бути зустріч", – додав Литвин.

Раніше Кароль Навроцький повідомив, що розмовляв із Зеленським під час вечері лідерів напередодні саміту НАТО.

При цьому Навроцький не став акцентувати на розбіжностях, а заявив про потребу діалогу між державами, які мають спільного ворога.

Варто зазначити, що це була перша розмова українського і польського лідерів після скандалу, пов'язаного з відбиранням у Зеленського польського ордена Білого орла.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з главою польського МЗС Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

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