ОП: Зеленский и Навроцкий попытаются договориться о личной встрече

В Офисе президента Украины заявили, что Владимир Зеленский и его польский коллега Кароль Навроцкий попытаются согласовать графики, чтобы провести личную встречу в кулуарах саммита НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом журналистам рассказал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Он отметил, что во вторник президенты провели краткую беседу.

"И договорились, что сегодня попробуют согласовать графики, чтобы еще могла состояться встреча", – добавил Литвин.

Ранее Кароль Навроцкий сообщил, что разговаривал с Зеленским во время ужина лидеров накануне саммита НАТО.

При этом Навроцкий не стал акцентировать внимание на разногласиях, а заявил о необходимости диалога между государствами, у которых есть общий враг.

Стоит отметить, что это был первый разговор украинского и польского лидеров после скандала, связанного с лишением Зеленского польского ордена Белого орла.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

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