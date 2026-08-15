Іспанська Сеута – під посиленою охороною через ризик нового напливу мігрантів

Іспанія та Марокко посилили заходи безпеки на кордонах в районі іспанського ексклава Сеута після закликів у соціальних мережах до чергового масового напливу мігрантів.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Як передає кореспондент агентства з місця подій, станом на ранок суботи, ситуація на кордоні була спокійною. Про це також повідомили також іспанські ЗМІ.

Влада обох країн прагне запобігти повторенню подій кінця липня, коли, за різними оцінками, до 80 тисяч мігрантів увірвалися до Сеути.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка нещодавно знову заявив, що це була поодинока подія, яка не повториться.

Кілька днів тому Міністерство внутрішніх справ Марокко оголосило про затримання групи осіб, підозрюваних у підбурюванні до нових спроб незаконного проникнення в іспанські ексклави Сеуту та Мелілью.

У соціальних мережах поширювалися заклики до масового перетину кордону 15 серпня. Однак міністерство заявило, що вжито всіх необхідних заходів для запобігання незаконним пересуванням.

Останніми днями заходи безпеки були значно посилені, особливо на марокканській стороні кордону. У прикордонному місті Фнідек влада звела додаткові загородження з колючого дроту та дроту з лезами.

Патрульні катери ведуть спостереження за узбережжям, а на кордоні розміщені водомети. Як повідомляє RTVE, на під’їзних дорогах також було встановлено численні контрольно-пропускні пункти.

Тим часом у Сеуті наразі розгорнуто 880 співробітників Національної поліції Іспанії – на 270 більше, ніж наприкінці липня. Їх підтримують близько 2 000 солдатів та 700 співробітників Цивільної гвардії.

30 липня десятки тисяч мігрантів дісталися Сеути, здебільшого вплав, при цьому десятки людей загинули під час спроби переправи.

За даними іспанського уряду, більшість тих, хто прибув, повернулися до Марокко протягом кількох годин або днів.

Гранде-Марласка заявив, що наразі в Сеуті, як і раніше, перебувають близько 5 000 мігрантів. Міністр визнав, що для повного відновлення нормального життя в цьому ексклаві знадобиться деякий час.

Повідомляли, що група експертів ЄС з питань міграції вирушила до Сеути з метою оцінки ситуації на тлі попереджень про можливий новий наплив мігрантів 15 серпня.

Також Європейський Союз разом з компаніями Meta та TikTok домовилися створити спеціальний канал із фахівцями з перевірки фактів для виявлення дезінформації, пов’язаної з міграційною кризою в іспанському автономному місті Сеута.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки