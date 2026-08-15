Испанская Сеута – под усиленной охраной из-за риска нового наплыва мигрантов

Испания и Марокко усилили меры безопасности на границах в районе испанского эксклава Сеута после призывов в социальных сетях к очередному массовому наплыву мигрантов.

Об этом сообщает dpa, передает "Европейская правда".

Как передает корреспондент агентства с места событий, по состоянию на утро субботы ситуация на границе была спокойной. Об этом также сообщили испанские СМИ.

Власти обеих стран стремятся предотвратить повторение событий конца июля, когда, по разным оценкам, до 80 тысяч мигрантов ворвались в Сеуту.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка недавно вновь заявил, что это было единичное событие, которое не повторится.

Несколько дней назад Министерство внутренних дел Марокко объявило о задержании группы лиц, подозреваемых в подстрекательстве к новым попыткам незаконного проникновения в испанские эксклавы Сеуту и Мелилью.

В социальных сетях распространялись призывы к массовому пересечению границы 15 августа. Однако министерство заявило, что приняты все необходимые меры для предотвращения незаконных передвижений.

В последние дни меры безопасности были значительно усилены, особенно на марокканской стороне границы. В приграничном городе Фнидек власти возвели дополнительные заграждения из колючей проволоки и проволоки с лезвиями.

Патрульные катера ведут наблюдение за побережьем, а на границе размещены водометы. Как сообщает RTVE, на подъездных дорогах также были установлены многочисленные контрольно-пропускные пункты.

Между тем в Сеуте в настоящее время развернуто 880 сотрудников Национальной полиции Испании – на 270 больше, чем в конце июля. Их поддерживают около 2 000 солдат и 700 сотрудников Гражданской гвардии.

30 июля десятки тысяч мигрантов добрались до Сеуты, в основном вплавь, при этом десятки людей погибли при попытке переправы.

По данным испанского правительства, большинство прибывших вернулись в Марокко в течение нескольких часов или дней.

Гранде-Марласка заявил, что в настоящее время в Сеуте, как и ранее, находятся около 5 000 мигрантов. Министр признал, что для полного восстановления нормальной жизни в этом эксклаве потребуется некоторое время.

Сообщалось, что группа экспертов ЕС по вопросам миграции отправилась в Сеуту с целью оценки ситуации на фоне предупреждений о возможном новом наплыве мигрантов 15 августа.

Также Европейский Союз совместно с компаниями Meta и TikTok договорились создать специальный канал с участием специалистов по проверке фактов для выявления дезинформации, связанной с миграционным кризисом в испанском автономном городе Сеута.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки