МЗС України відреагувало на ідею кандидата у президенти Франції питати населення про території

У МЗС України відреагували на заяву ліворадикального кандидата у президенти Франції Жан-Люка Меланшона після того, як він допустив, що питання територій у російсько-українській війні могло би вирішити населення, яке на них проживає.

Із заявою виступив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

Меланшон заявив днями на політичному мітингу, що не погоджується з тим, аби розглядати можливість миру в Україні з територіальними поступками, не запитавши у населення, по який бік кордону воно хоче опинитися.

Тихий наголосив, що українці вже вирішили питання про кордони своєї країни, і це відбулось ще під час загальнонаціонального референдуму 1991 року.

"Лише Росія вирішила знехтувати вибором українців і змінити кордони силою, розпочавши загарбницьку війну. Путін відмовляється припинити війну, незважаючи на конструктивні пропозиції з боку України та її партнерів, і це є єдиною причиною, чому війна досі триває. "Референдуми" в умовах окупації є інструментом анексії, а не вираженням волі народу", – підкреслив Тихий.

Як він додав, жодна цивілізована, демократична країна ніколи не погодилася б на таке щодо своїх кордонів, тому не слід пропонувати це українцям.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що Меланшон своїми зауваженнями щодо мирного врегулювання в Україні "просто виступив речником Кремля".

Нагадаємо, Меланшон, кандидат від ультралівої партії "Нескорена Франція", за соціологічними опитуваннями виходить у другий тур президентських виборів.