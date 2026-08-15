У Швейцарії через посуху заборонили поливати газони та мити автівки

У багатьох кантонах Швейцарії місцева влада запровадила обмеження на використання води на тлі того, як через спеку падає рівень води у річках.

Про це йдеться у публікації газети Blick, повідомляє "Європейська правда".

Через тривалу спеку та відсутність опадів ситуація стає дедалі критичнішою. За даними MétéoSuisse, на всій території країни оголошено найвищий рівень небезпеки посухи.

Хоча цими вихідними очікуються кілька злив та невелике зниження температури, посуха ще не закінчилася.

Рівень води в багатьох річках та озерах досяг історичного мінімуму. Рівень ґрунтових вод низький по всій країні, і загальна тенденція – до подальшого зниження.

Майже всі кантони вже були змушені вжити заходів щодо економії води. У деяких регіонах ситуація є особливо серйозною, і там довелося вжити спеціальних заходів.

Багато громад кантону Арговія активно закликають своїх мешканців економити воду. Інші, зокрема на півдні та заході кантону, йдуть ще далі, забороняючи наповнювати басейни, поливати газони, а також мити автомобілі.

З середини червня заборонено забирати воду з більшості струмків. Це становить серйозну проблему, зокрема для фермерів.

"Ситуація зараз справді критична", – заявив Ральф Бухер із Союзу фермерів Арговії.

Протягом останніх двох тижнів луки та пасовища в багатьох місцях регіону висохли.

Посуха також дається взнаки на берегах Цюрихського озера. Численні скелі, які зазвичай знаходяться під водою, тепер оголилися. Кілька судноплавних компаній були змушені призупинити деякі рейси, а змагання з плавання було скасовано.

Посуха також чітко помітна в околицях аеропорту Цюріха. Зазвичай пейзаж тут вирізняється розлогими зеленими просторами. Сьогодні ж у багатьох місцях переважають коричневі та висушені поля.

Тривала посуха призвела до нестачі води в Альпгшвенді, неподалік від гори Пілат. Оскільки місцеве джерело більше не дає достатньої кількості води, з четверга питна вода доставляється в гори за допомогою трьох пересувних цистерн, які буксирує трактор.

У північній частині кантону Базель-Ланд питна вода починає ставати дефіцитом. Прикладом цього є муніципалітет Лангенбрук. Наприкінці липня муніципалітет закликав мешканців економити воду. Заборонено поливати газони та живі огорожі, наповнювати басейни, водойми та інші резервуари, а також мити автомобілі.

Громади долини Рейну в кантоні Граубюнден закликають економити воду. У муніципалітетах Єнінс та Маланс у серпні заборонено забирати воду з пожежних гідрантів для приватних потреб. Зокрема, це стосується поливу газонів, наповнення басейнів або миття автомобілів.

Кантони Во, Женева, Невшатель та Юра також сильно постраждали від посухи. Це явище особливо помітно на річці Дуб, поблизу Окура (Юра). Русло річки пересохло. Посуха має руйнівні наслідки: гине риба, страждають ліси, а фермери змушені використовувати запаси зимового корму.

Писали, що у Чехії вважають, що внаслідок спеки та посухи урожай зернових культур може бути найгіршим за останні 14 років.

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