В Швейцарии из-за засухи запретили поливать газоны и мыть автомобили

Во многих кантонах Швейцарии местные власти ввели ограничения на использование воды на фоне того, как из-за жары падает уровень воды в реках.

Об этом говорится в публикации газеты Blick, сообщает "Европейская правда".

Из-за продолжительной жары и отсутствия осадков ситуация становится все более критической. По данным MétéoSuisse, на всей территории страны объявлен наивысший уровень опасности засухи.

Хотя в эти выходные ожидаются несколько ливней и небольшое понижение температуры, засуха еще не закончилась.

Уровень воды во многих реках и озерах достиг исторического минимума. Уровень грунтовых вод низкий по всей стране, и общая тенденция – к дальнейшему снижению.

Почти все кантоны уже были вынуждены принять меры по экономии воды. В некоторых регионах ситуация особенно серьезна, и там пришлось принять специальные меры.

Многие общины кантона Арговия активно призывают своих жителей экономить воду. Другие, в частности на юге и западе кантона, идут ещё дальше, запрещая наполнять бассейны, поливать газоны, а также мыть автомобили.

С середины июня запрещено забирать воду из большинства ручьёв. Это представляет собой серьёзную проблему, в частности для фермеров.

"Ситуация сейчас действительно критическая", – заявил Ральф Бухер из Союза фермеров Арговии.

За последние две недели луга и пастбища во многих местах региона высохли.

Засуха также сказывается на берегах Цюрихского озера. Многочисленные скалы, которые обычно находятся под водой, теперь обнажились. Несколько судоходных компаний были вынуждены приостановить некоторые рейсы, а соревнования по плаванию были отменены.

Засуха также явно заметна в окрестностях аэропорта Цюриха. Обычно пейзаж здесь отличается обширными зелеными просторами. Сегодня же во многих местах преобладают коричневые и высушенные поля.

Длительная засуха привела к нехватке воды в Альпгшвенде, недалеко от горы Пилат. Поскольку местный источник больше не дает достаточного количества воды, с четверга питьевая вода доставляется в горы с помощью трех передвижных цистерн, которые буксирует трактор.

В северной части кантона Базель-Ланд питьевая вода начинает становиться дефицитом. Примером этого является муниципалитет Лангенбрук. В конце июля муниципалитет призвал жителей экономить воду. Запрещено поливать газоны и живые изгороди, наполнять бассейны, водоемы и другие резервуары, а также мыть автомобили.

Муниципалитеты долины Рейна в кантоне Граубюнден призывают экономить воду. В муниципалитетах Йенинс и Маланс в августе запрещено брать воду из пожарных гидрантов для частных нужд. В частности, это касается полива газонов, наполнения бассейнов или мытья автомобилей.

Кантоны Во, Женева, Невшатель и Юра также сильно пострадали от засухи. Это явление особенно заметно на реке Дуб, вблизи Окура (Юра). Русло реки пересохло. Засуха имеет разрушительные последствия: гибнет рыба, страдают леса, а фермеры вынуждены использовать запасы зимнего корма.

Сообщалось, что в Чехии считают, что из-за жары и засухи урожай зерновых культур может стать худшим за последние 14 лет.

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