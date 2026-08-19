У Франції набув чинності багатостраждальний закон про асистований суїцид

У Франції опублікований та набув чинності багатостраждальний закон про асистований суїцид.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У середу, 19 серпня, закон про асистований суїцид опублікували в Офіційній газеті, що ставить крапку у багаторічній історії його розробки та ухвалення.

Закон створює можливість для повнолітніх важкохворих пацієнтів за власним рішенням піти з життя під супроводом медичного персоналу, при цьому запроваджено низку критеріїв та запобіжників.

Для початку практичного застосування закону ще мають бути фіналізовані й опубліковані відповідні урядові постанови.

Незадовго до цього його підписав президент Емманюель Макрон та погодила Конституційна рада.

Перед тим проєкту тривалий час чинили спротив у Сенаті.

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