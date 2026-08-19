У Франції набув чинності багатостраждальний закон про асистований суїцид
У Франції опублікований та набув чинності багатостраждальний закон про асистований суїцид.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
У середу, 19 серпня, закон про асистований суїцид опублікували в Офіційній газеті, що ставить крапку у багаторічній історії його розробки та ухвалення.
Закон створює можливість для повнолітніх важкохворих пацієнтів за власним рішенням піти з життя під супроводом медичного персоналу, при цьому запроваджено низку критеріїв та запобіжників.
Для початку практичного застосування закону ще мають бути фіналізовані й опубліковані відповідні урядові постанови.
Незадовго до цього його підписав президент Емманюель Макрон та погодила Конституційна рада.
Перед тим проєкту тривалий час чинили спротив у Сенаті.
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