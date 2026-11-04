Співкерівник групи підтримки України у Конгресі США може програти вибори

За попередніми прогнозами, член Палати представників США від Республіканської партії, співкерівник групи підтримки України у Конгресі США, Браян Фіцпатрік програє в Пенсильванії.

Про це свідчить прогноз CNN, пише "Європейська правда".

За прогнозами, демократ Боб Гарві витіснить Фіцпатріка в Пенсильванії, який обіймав цю посаду п’ять термінів.

Гарві, який обіймає посаду заступника голови Ради комісарів округу Бакс, отримав підтримку губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро та зосередив свою передвиборчу кампанію на боротьбі з корупцією у Вашингтоні.

За даними Associated Press, після підрахунку 96% голосів Гарві отримує 184 272 голоси (52,7%), Фіцпатрік: 165 238 голосів (47,3%).

Нагадаємо, за попередніми результатами проміжних виборів до Конгресу США Республіканська партія втрачає більшість у верхній палаті – демократи здобули 51 місце, необхідне їм для більшості.

Крім того, очікується, що демократи здобудуть більшість і в Палаті представників.

Зазначимо, раніше Фіцпатрік попередив, що причетні до обмежень у використанні Україною програми Starshield будуть притягнуті до повної відповідальності.

А після "дизельної угоди" США та Росії Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт, який, за його словами, не дозволить Трампу скасувати санкції; він отримав назву "Закон Рональда Рейгана "Мир завдяки силі".

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.