Демократи отримали сенатора у Канзасі вперше за майже 100 років

Демократична партія США вперше з 1932 року перемогла на виборах до Сенату у Канзасі – консервативному штаті у центральній частині США.

Про це свідчать попередні результати виборів до Сенату США, передає "Європейська правда" з посиланням на Asossiated Press.

За результатами підрахунку понад 90% голосів сенатором від Канзасу стане демократ Адам Гамільтон, який обійшов чинного сенатора-республіканця Роджера Маршалла – 51,3 % проти 45,7.

Це вперше з 1932 року демократ переміг на виборах до Сенату у Канзасі.

Ще один традиційно республіканський штат – Техас, де демократи не перемагали з 1988, – також обрав сенатора від Демократичної партії. Ним стане Джеймс Таларіко.

Нагадаємо, за попередніми результатами проміжних виборів до Конгресу США Республіканська партія втрачає більшість у верхній палаті – демократи здобули 51 місце, необхідне їм для більшості.

Крім того, очікується, що демократи здобудуть більшість і в Палаті представників.

Президент США Дональд Трамп виправдався за провал своєї Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу, заявивши, що вони здобули б перемогу, якби він був у виборчому бюлетені.

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.

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