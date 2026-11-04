Укр Рус Eng

Конгресмен-демократ Віндман, народжений у Києві, переобрався до Палати представників

Новини — Середа, 4 листопада 2026, 08:25 — Ольга Ковальчук

Член Палати представників від Демократичної партії українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу США.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати виборів у його округу у Вірджинії, передає Assosiated Press.

За результатами підрахунку 97% голосів, демократ Євген Віндман забезпечив собі переобрання до Палати представників, обійшовши республіканця Дуга А. Олліванта з результатом 59,70% проти 37,75%.

Євген Віндман народився в Києві, а в чотирирічному віці з сім’єю емігрував до США. У Палаті представників показав себе як активний прихильник України.

Віндман – підполковник армії США у відставці, юрист, а також брат-близнюк Александра Віндмана – офіцера армії США та колишнього директора з питань Європи Ради національної безпеки США.

З 2018 року Євген Віндман обіймав посаду заступника юридичного радника Ради національної безпеки США, проте його Трамп звільнив у 2020 році.

Віндман та його брат свідчили проти Трампа у справі про його дзвінок президенту України Володимиру Зеленському, який спровокував першу спробу імпічменту щодо Трампа. 

Радимо ознайомитися з інтерв'ю "ЄвроПравди" з Євгеном Віндманом – конгресменом від Демократичної партії та одним з адвокатів України у Палаті представників США. 

Нагадаємо, за попередніми результатами проміжних виборів до Конгресу США Республіканська партія втрачає більшість у верхній палаті – демократи здобули 51 місце, необхідне їм для більшості.

Крім того, очікується, що демократи здобудуть більшість і в Палаті представників. 

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США вибори
Реклама: