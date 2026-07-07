У Франції верхня палата парламенту вчергове завернула проєкт про асистований суїцид

Сенат, верхня палата парламенту Франції, очікувано не підтримав проєкт про асистований суїцид – який вкотре схвалили у Національних зборах.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Сенат під час засідання 7 липня без дебатів відхилив ухвалений Національними зборами проєкт про асистований суїцид, що сталося вже втретє. Проти проголосували 169, за – 164.

Такий результат вважався очікуваним. Тепер текст повертається до Національних зборів, які мають сказати "останнє слово" під час голосування 15 липня.

Деякі опоненти проєкту все одно критикують сенаторів за те, що вони "вийшли з бою", оскільки могли за допомогою деяких процедур ще на деякий час відтермінувати остаточне ухвалення закону, або принаймні добитися внесення деяких своїх поправок.

У Національних зборах за період розгляду проєкту його підтримка також дещо зменшилася. Так, під час першого голосування у травні 2025 року "за" дали 305 голосів, у березні 2026 року – вже 299, під час останнього голосування минулого тижня – 295.

У Британії у квітні провалився законопроєкт про асистовану смерть.

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