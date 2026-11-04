Конгресвумен українського походження Спартц програла вибори до Конгресу

Конгресвумен Вікторія Спартц, уродженка Чернігівщини, відома своїми критичними заявами на адресу України та блокуванням військової допомоги Києву, програла вибори до Палати представників США.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати підрахунку 99% голосів у її виборчому окрузі в штаті Індіана, повідомляє Assosiated Press.

Спартц програла демократу Джей Ді Форду з результатом 51,66% проти 48,34%.

Вікторія Спартц народилася у місті Носівка на Чернігівщині. Раніше вона підтримувала військову допомогу Україні та однією з перших засудила російське вторгнення у 2022 році. Однак згодом змінила свою позицію і долучалася до блокування законопроєктів про надання підтримки Києву.

Вона також називала українського президента Володимира Зеленського "ідіотом" та закликала українців змиритися з втратою територій.

Нагадаємо, за попередніми результатами проміжних виборів до Конгресу США Республіканська партія втрачає більшість у верхній палаті – демократи здобули 51 місце, необхідне їм для більшості.

Крім того, очікується, що демократи здобудуть більшість і в Палаті представників.

Президент США Дональд Трамп виправдався за провал своєї Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу, заявивши, що вони здобули б перемогу, якби він був у виборчому бюлетені.

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.