Трамп визнав, що війна в Ірані вплинула на поразки республіканців на виборах

Американський президент Дональд Трамп заявив, що війна в Ірані частково стала причиною масштабних поразок республіканців на проміжних виборах.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю The Wall Street Journal, передає "Європейська правда".

Попри те, що Трамп визнав, що війна в Ірані частково стала причиною поразок республіканців на проміжних виборах, він наголосив, що не шкодує про те, що розпочав її.

"Іран був однією з причин. Я про це не думаю. Я вчинив правильно. Я б зробив це знову", – сказав на запитання, чи вплинула війна на невдалі результати республіканців на виборах.

Також він висловив думку, що найбільшим політичним тягарем стало зростання цін на нафту, а не сама війна.

Зазначимо, американський президент виправдався за провал своєї Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу, заявивши, що вони здобули б перемогу, якби він був у виборчому бюлетені.

Нагадаємо, за попередніми результатами проміжних виборів до Конгресу США Республіканська партія втрачає більшість у верхній палаті – демократи здобули 51 місце, необхідне їм для більшості.

Крім того, очікується, що демократи здобудуть більшість і в Палаті представників.

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.

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