Во Франции вступил в силу многострадальный закон об ассистированном суициде
Во Франции опубликован и вступил в силу многострадальный закон об ассистированном суициде.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
В среду, 19 августа, закон об ассистированном суициде был опубликован в Официальной газете, что ставит точку в многолетней истории его разработки и принятия.
Закон дает возможность совершеннолетним тяжелобольным пациентам по собственному решению уйти из жизни под наблюдением медицинского персонала, при этом введен ряд критериев и мер предосторожности.
Для начала практического применения закона ещё должны быть финализированы и опубликованы соответствующие постановления правительства.
Незадолго до этого его подписал президент Эммануэль Макрон, а одобрил Конституционный совет.
До этого проекту долгое время сопротивлялись в Сенате.
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