Во Франции вступил в силу многострадальный закон об ассистированном суициде

Во Франции опубликован и вступил в силу многострадальный закон об ассистированном суициде.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В среду, 19 августа, закон об ассистированном суициде был опубликован в Официальной газете, что ставит точку в многолетней истории его разработки и принятия.

Закон дает возможность совершеннолетним тяжелобольным пациентам по собственному решению уйти из жизни под наблюдением медицинского персонала, при этом введен ряд критериев и мер предосторожности.

Для начала практического применения закона ещё должны быть финализированы и опубликованы соответствующие постановления правительства.

Незадолго до этого его подписал президент Эммануэль Макрон, а одобрил Конституционный совет.

До этого проекту долгое время сопротивлялись в Сенате.

Читайте также, почему идея эвтаназии становится всё более популярной в Европе.