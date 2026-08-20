У Польщі скандал через вибір моделі OnlyFans амбасадоркою Варшавського повстання

У Польщі викликало резонанс рішення асоціації Warszawa44, яка присвоїла звання "амбасадорки пам’яті" Моніці Ласковській – відомій, зокрема, своєю активною діяльністю на еротичному сервісі OnlyFans.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Бурхливу реакцію в мережі викликав допис однієї з користувачок сервісу X, яка опублікувала скриншот з акаунта асоціації Warszawa44 в Instagram. "Я не зможу сама боротися з міністеркою Ченковською, щоб вона не залучала жінок, які продають себе на OnlyFans, до кампаній, що просувають Варшавське повстання. Ви плюєте на нас", – написала Зузанна Стек.

Згадана жінка – це Моніка Ласковська, яка зображена у футболці, присвяченій Варшавському повстанню, а в описі її названо "амбасадоркою пам’яті" про події 1944 року. Фотографія вже не відображається на профілі Warszawa44, але не була видалена з вебсайту організації.

Фото: Polsat News

Окрім Ласковської, в акції взяли участь публічні особи, серед яких відомі спортсмени.

Ласковська здобула "популярність", зокрема, завдяки проведенню інтерв’ю зі знаменитостями, які беруть участь у фрік-файтах. Вона також веде акаунт на суперечливому сервісі OnlyFans. Рішення визнати її однією з осіб, які просувають історичну пам'ять, викликало в інтернеті хвилю критики. Користувачі звертали увагу на те, що патронат над проєктом взяли, зокрема, Міністерство культури та національної спадщини.

Себастіан Мейц з Інституту Собеського запитав у глави Мінкульту та самого відомства на X, чи "пані Моніка Ласковська, відома на "блакитній платформі" (...), отримала звання "амбасадорки пам’яті Варшавського повстання" у рамках розділу "культура" чи, можливо, "національна спадщина"?". "Чи, бува, вам не впала стеля на голову?" – додав він.

Щодо справи висловився речник Міністерства культури Пьотр Єнджейовський.

"Проєкт Асоціації Warszawa44 "Відзначення 82-ї річниці Варшавського повстання" отримав почесний патронат Міністерства культури та національної спадщини. Цей проєкт не фінансується і не підтримується організаційно міністерством. Список амбасадорів акції не узгоджувався з міністерством", – повідомив він у розмові з Fakt.

Речник також додав, що організатори як один з елементів урочистостей зазначили "залучення представників світу культури та спорту, відомих особистостей у якості амбасадорів пам'яті Варшавського повстання". "Кожен має право вшановувати пам’ять про Варшавське повстання та повстанців. Амбасадорів пам’яті Варшавського повстання слід обирати дуже ретельно", – заявив Єнджейовський.

У четвер на скандал в мережі також відреагував голова асоціації Warszawa44 Даріуш Міхалак, який запевнив, що вибір Ласковської був самостійним рішенням організації, а міністерство "не призначало й не затверджувало окремих амбасадорів акції, а також не брало участі в переговорах щодо цієї співпраці".

Він також зазначив, що почесний патронат стосується всього проєкту і не означає участі в ухваленні кадрових рішень. При цьому він згадав про причини налагодження співпраці з Монікою Ласковською. "Ми брали до уваги її присутність у публічному просторі, охоплення в соціальних мережах та задекларовану готовність просувати пам’ять про Варшавське повстання", – підкреслив він.

У заяві голова асоціації також повідомив, що "у зв’язку з суперечками, які виникають наразі щодо діяльності пані Моніки Ласковської", Warszawa44 ухвалила рішення про "призупинення діяльності, пов’язаної з виконанням нею обов’язків амбасадорки".

Раніше у Британії новообраний депутат місцевої ради від популістської партії Reform UK Стівен Маусделл подав у відставку всього за тиждень після перемоги на виборах через скандал щодо його участі у фільмах для дорослих.

Раніше повідомлялось, що в Італії усунули від роботи виховательку дитсадка через акаунт на OnlyFans.