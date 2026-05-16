Депутат Reform UK віддав мандат за тиждень після обрання через зйомки у фільмах для дорослих

У Британії новообраний депутат місцевої ради від популістської партії Reform UK Стівен Маусделл подав у відставку всього за тиждень після перемоги на виборах через скандал щодо його участі у фільмах для дорослих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Маусделл здобув перемогу в окрузі Гейдок у раді міста Сент-Геленс під час місцевих виборів 8 травня. Однак після того, як інформація про його порнографічну діяльність стала публічною, політик заявив, що опинився під "величезним тиском" і перебуває не в тому психічному стані, щоб продовжувати роботу.

За його словами, від нього вимагали попросити пробачення та припинити цю діяльність в обмін на збереження мандата, але він відмовився, оскільки "не зробив нічого поганого".

"Мені нема за що соромитися, і я пишаюся тим, що є геєм у цій спільноті", – наголосив Маусделл. Він додав, що його контент у соцмережах і на платформі OnlyFans повністю відповідав британському Закону про онлайн-безпеку та не порушував правил.

Він також зазначив, що вирішив піти з посади, щоб захистити свого партнера, якого назвав своєю "скелею та опорою". За словами Маусделла, прикро, що його професія не відповідає стандартам для того, щоб бути членом ради у Сент-Геленсі.

У партії Reform UK засудили ситуацію, назвавши її "медійним полюванням на відьом", через яке обраного посадовця змусили піти у відставку через його приватне життя.

"Не дивно, що звичайні, законослухняні, працюючі люди відмовляються балотуватися на державні посади", – заявили у партії.

Водночас опоненти політика мають іншу думку. Колишня депутатка від Лейбористської партії Бісі Осундеко заявила, що занепокоєння громади викликане не сексуальною орієнтацією Маусделла, а тим, що його інтимний контент перебував у відкритому публічному доступі та міг потрапити на очі неповнолітнім.

Також повідомлялось, що новообрана адміністрація правопопулістської партії Reform UK зняла український прапор, що здіймався біля будівлі ради графства Ессекс.

Після нещодавніх місцевих виборів, на яких Лейбористська партія зазнала втрат, лідер Reform UK Найджел Фарадж заявив про історичні зміни у британській політиці.