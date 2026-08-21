Сибіга розповів Каллас про наслідки масованого російського удару 20 серпня
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував головну дипломатку Європейського Союзу Каю Каллас щодо наслідків масованого комбінованого російського удару 20 серпня.
Про це український міністр повідомив у соцмережах ввечері 20 серпня, пише "Європейська правда".
Сибіга розповів Каллас також про поточну ситуацію на полі бою. У своїй розмові вони зосередилися на "конкретних кроках для зміцнення України та посилення тиску на Росію".
Зокрема вони обговорили потребу України в додаткових засобах протиповітряної оборони, зокрема антибалістичної оборони; у посиленні санкцій, спрямованих проти виробництва балістичних ракет у Росії та ланцюгів їх постачання, а також подальшій роботі над повним використанням заморожених російських активів.
Також вони поспілкувалися щодо питання безпеки у Чорному морі та важливості убезпечення морського зернового коридору України.
"Ми приділили особливу увагу прогресу України на шляху до членства в ЄС та наступним крокам на цьому шляху, а також поточним подіям в Україні та решті Європи. Ми чітко розуміємо майбутні пріоритети та рішення, необхідні для подальшого просування вперед", – додав Сибіга.
Як писали, у ніч проти 20 серпня Польща підняла свою військову авіацію через російську атаку по території України, втім порушень повітряного простору країна не зафіксувала.
А міністр закордонних справ Андрій Сибіга після російського масованого удару закликав партнерів України передати перехоплювачі, а також посилити санкційний тиск на Росію.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Росія програє війну і мститься за це ударами по цивільних.