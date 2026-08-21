Вучич розповів, коли в Сербії відбудуться парламентські вибори

Сербський президент Александар Вучич оголосив, коли в країні відбудуться парламентські вибори.

Про це він сказав під час новинної програми Сербського радіо та телебачення, цитує N1, пише "Європейська правда".

Вучич заявив, що парламентські вибори в Сербії відбудуться 18 або 25 жовтня. Він зазначив, що точна дата буде оголошена найближчими днями.

"Вибори відбудуться. В одному виборчому бюлетені буде Сербська прогресивна партія зі своїм списком, а в іншому – всі інші політичні сили. Я нікому не відмовлю у праві балотуватися", – сказав він.

У липні Вучич заявив, що залишить посаду глави держави через кілька днів після оголошення про проведення парламентських виборів.

Нагадаємо, цій заяві Вучича передували тривалі й масштабні антивладні протести, що почалися з грудня 2024 року. Це відбулося після того, як 16 людей загинули внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному сербському місті Новий Сад.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": "Вічний Вучич" йде з посади. Навіщо президент Сербії планує дострокові вибори.