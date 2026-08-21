У Швейцарії через дві пожежі 19 людей постраждали, п’ятеро зникли безвісти
Новини — П'ятниця, 21 серпня 2026, 12:18 —
У Швейцарії вночі сталися дві пожежі в житлових будинках, унаслідок яких п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти, а ще 19 зазнали поранень.
Про це повідомила поліція у п’ятницю, 21 серпня, передає Euronews, пише "Європейська правда".
Як зазначається, перша пожежа спалахнула одразу після опівночі в місті Тузіс на сході країни, що в кантоні Граубюнден.
За даними поліції, вогонь повністю знищив будівлю, де розташовувалися ресторан і житлові квартири.
Через пожежу обвалилася сходова клітка, тому рятувальникам довелося за допомогою крана відкрити дах будівлі. П’ятеро людей залишаються зниклими безвісти.
З будинку змогли вибратися 14 людей. Вісім із них отримали поранення, двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Їх доправили до лікарень у різних містах кантону Граубюнден, а також до Цюриха.
На місці працювали близько 100 пожежників. У п’ятницю вранці вони продовжували ліквідовувати наслідки пожежі.
За попередніми даними, вогонь виник на другому поверсі будівлі. Причину займання встановлює слідство.
Інша пожежа сталася пізно ввечері 20 серпня у квартирі в місті Шаффгаузен на півночі Швейцарії, неподалік кордону з Німеччиною. Вогонь спалахнув на кухні.
Унаслідок інциденту постраждали 11 людей, дев’ятьох із них госпіталізували. Серед постраждалих також є поліцейський.
Пожежникам вдалося локалізувати вогонь і не допустити його поширення на інші квартири будинку.
Нещодавно у британському графстві Вест-Мідлендс спалахнули масштабні пожежі, які охопили, зокрема, житлові будинки в місті Стаурбридж.
Також писали, що в одному з сіл на південному заході Франції влучання блискавки у дзвіницю церкви спричинило значну пожежу.