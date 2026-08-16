У Франції від влучання блискавки загорілась дзвіниця церкви

Минулого вечора в одному з сіл на південному заході Франції влучання блискавки у дзвіницю церкви спричинило значну пожежу.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Під час вечірньої грози 15 серпня у селі Сен-Сальваду, що у південно-західному департаменті Авейрон, близько 21 години блискавка влучила у дзвіницю місцевої церкви. Після того почалась пожежа з відкритим вогнем.

Вогнеборці прибули досить швидко, до 2 години ночі пожежу ліквідували.

Верхня частина дзвіниці суттєво пошкоджена, її шпиль обвалився. Всередині будівля майже не постраждала.

У Німеччині на початку серпня удар блискавки "розділив на дві частини" місто, вивівши з ладу шлагбауми залізничного переїзду.

У червні під час проходження Німеччиною грозового фронту через влучання блискавки постраждали 10 людей.