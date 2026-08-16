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У Франції від влучання блискавки загорілась дзвіниця церкви

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Новини — Неділя, 16 серпня 2026, 18:18 — Марія Ємець

Минулого вечора в одному з сіл на південному заході Франції влучання блискавки у дзвіницю церкви спричинило значну пожежу. 

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Під час вечірньої грози 15 серпня у селі Сен-Сальваду, що у південно-західному департаменті Авейрон, близько 21 години блискавка влучила у дзвіницю місцевої церкви. Після того почалась пожежа з відкритим вогнем. 

Вогнеборці прибули досить швидко, до 2 години ночі пожежу ліквідували. 

Верхня частина дзвіниці суттєво пошкоджена, її шпиль обвалився. Всередині будівля майже не постраждала. 

У Німеччині на початку серпня удар блискавки "розділив на дві частини" місто, вивівши з ладу шлагбауми залізничного переїзду. 

У червні під час проходження Німеччиною грозового фронту через влучання блискавки постраждали 10 людей

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