У Москві закликали Грузію "протидіяти русофобії" після серії конфліктів з росіянами

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що очікують від Тбілісі реакції на "прояви русофобії" після випадків конфліктів з російськими громадянами у Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у четвер заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Речницю запитали, чи може зашкодити розвитку торговельної і туристичної співпраці між країнами нібито умисне розпалювання антиросійських настроїв, у якому грузинська влада звинувачує "глибинну державу і її агентів у Грузії".

Захарова заявила, що зараз кожен четвертий турист у Грузії – з Росії, і туристичний потік продовжує зростати.

"Водночас останнім часом траплялись окремі серйозні інциденти з російськими громадянами у Грузії, що, звісно, вимагає пильної уваги та відповідних кроків з боку грузинської влади", – сказала вона, зазначивши, що у Москві "взяли до відома" пояснення грузинської влади.

"Розраховуємо, що Тбілісі буде вживати вичерпних заходів для недопущення русофобії та повною мірою забезпечувати безпеку усіх росіян, які приїздять до Грузії. Антиросійські прояви мають ретельно розслідуватися, а винні – притягуватися до відповідальності", – заявила вона.

Раніше повідомляли, що Росія знизить збір за отримання російського громадянства для мешканців окупованих територій Грузії і Молдови.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що відносини між США та Грузією зіпсувались через попередню адміністрацію США президента Джо Байдена.