Прем'єр Грузії звинувачує адміністрацію Байдена у погіршенні відносин зі США

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе переконаний, що у грузинсько-американських відносинах усе зіпсувала попередня адміністрація США президента Джо Байдена.

Заяву очільника грузинського уряду наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

Так Кобахідзе прокоментував заяву держсекретаря Марко Рубіо, який раніше висловив сподівання, що США побачать зміну нинішньої траєкторії розвитку подій у Грузії.

"Якщо в грузинсько-американських відносинах щось зіпсувалося в останні роки, то це на 100% сталося за попередньої адміністрації. Ми готові обговорити всі деталі, пов’язані з відновленням стратегічного партнерства", – сказав грузинський прем’єр.

Він також додав, що грузинська сторона зацікавлена у стратегічному партнерстві зі США.

"Тому ми з оптимізмом сприймаємо всі сигнали, зокрема ті, які почули під час візиту американської делегації до Грузії. Все це підкріплює наш оптимізм щодо того, що стратегічне партнерство між Грузією та США вдасться відновити. Решта залежить від подальших переговорів", – додав Кобахідзе.

За його словами, попередня американська адміністрація вимагала від Грузії "вжити вкрай жорстких заходів, а потім пішли тиск, шантаж та безліч інших дій проти грузинського народу та грузинської держави".

"Те, що було зруйновано несправедливістю, можна виправити лише справедливим підходом", – переконаний він.

Нагадаємо, на початку вересня минулого року призначений партією влади Грузії президент Міхеїл Кавелашвілі написав листа Дональду Трампу, в якому поскаржився на брак уваги до його країни з боку американської адміністрації.

У листі Кавелашвілі запевняв, що "готовий зробити все можливе", щоб відновити стратегічне партнерство між Грузією та США.

У листопаді Кобахідзе заявив про занепокоєння через "своєрідне мовчання щодо Грузії" з боку США.