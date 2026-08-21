Посольства Франції та Фінляндії вшанували загиблих у Києві після ударів РФ

Посольства Франції та Фінляндії в Україні приспустили прапори на знак жалоби за загиблими жителями Києва після ударів Росії у ніч проти 20 серпня.

Про це дипломатичні місії повідомили у соцмережах, передає "Європейська правда".

Французьке посольство наголосило, що Франція рішуче підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії.

"Сьогодні посольство Франції в жалобі разом із мешканцями Києва після варварських ударів Росії 20 серпня, які забрали життя 17 цивільних осіб", – додали у дипломатичній місії.

Фото: X / La France en Ukraine

Також приспустило прапор й посольство Фінляндії.

"Посольство Фінляндії вшановує пам’ять загиблих та висловлює найглибші співчуття їхнім родинам", – йдеться у заяві.

Фото: Facebook / Embassy of Finland in Kyiv

Як писали, у ніч проти 20 серпня Польща підняла свою військову авіацію через російську атаку по території України, втім порушень повітряного простору країна не зафіксувала.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга після російського масованого удару закликав партнерів України передати перехоплювачі, а також посилити санкційний тиск на Росію.

Також Сибіга поінформував про наслідки удару РФ головну дипломатку ЄС Каю Каллас.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Росія програє війну і мститься за це ударами по цивільних.