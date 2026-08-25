Киев не просил ЕС о досрочных выплатах, чтобы закрыть 27 млрд евро оборонного дефицита

Украина не направляла Европейской комиссии формального запроса о досрочных выплатах в 2026 году части кредита на общую сумму в 90 млрд евро, которая предусмотрена на 2027 год, с целью закрытия 27 млрд евро дефицита оборонного бюджета Украины в текущем году.



Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды", заявила главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.



Украинские власти пока не просили Еврокомиссию выплатить часть кредита 90 млрд евро досрочно, чтобы покрыть 27 млрд евро дефицита оборонного бюджета Украины.



"Формально мы таких запросов не получали", – заявила Пиньо.



Она напомнила, что ЕС одобряет и осуществляет выплаты в рамках 90-млрд кредита ЕС "очень-очень быстрыми темпами", и еще не выплатила всех средств, предусмотренных на 2026 год – "ситуации, когда можно будет говорить об опережающем предоставлении финансирования".



"Нам пока официально не сообщали в двустороннем порядке о намерении осуществить опережающее предоставление финансирования. Именно поэтому сейчас мы сосредоточены на планах, которые уже ввели. Но между нами и Украиной постоянно происходит обмен мнениями… И, конечно, мы готовы максимально возможной мере учитывать запросы", – добавил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари.



Как сообщалось, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский во время заседания "коалиции желающих" в Киеве заявил о дефиците оборонного бюджета Украины в 2026 году на 27 миллиардов и уточнил, что одним из первых вариантов покрытия этого дефицита является досрочная выплата части кредита ЕС на 90 млрд евро, запланированной на 2027 год.



Как сообщала "Европейская правда", 24 августа Еврокомиссия одобрила оборонные закупки для Украины на 6,1 млрд евро в рамках займа ЕС на 90 млрд.



"ЕвроПравда" сообщала, что до конца 2026 года Евросоюз должен выплатить Украине около 20 млрд евро, причем новые транши могут поступить уже в ближайшие недели.



В свою очередь, Совет ЕС 30 июля утвердил обновленный план реформ в рамках механизма Ukraine Facility, который позволит Украине получить 8,3 млрд евро в 2026 году на закрытие нужд бюджета.



Подробнее об этом в статье: Ракеты, дроны и реформы. Как ЕС распределяет помощь для ВСУ и что задерживает выплаты.