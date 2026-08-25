Латвія виділила близько 200 тисяч євро на енергетичну підтримку Чернігівської області

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила про те, що уряд її країни схвалив новий пакет енергетичної підтримки для однієї з українських областей.

Про це вона повідомила у вівторок, 25 серпня, у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Браже заявила, що цього дня уряд Латвії схвалив новий пакет енергетичної підтримки для Чернігівської області України на суму близько 200 тисяч євро.

"Латвія прагне зміцнити енергетичну стійкість України, попри терористичні атаки Росії", – акцентувала латвійська міністерка.

Кілька днів тому писали, що Німеччина додатково виділяє 50 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та 10 млн євро до фонду CAP НАТО.

Напередодні після засідання "коаліції охочих" у Києві президент Володимир Зеленський заявив, що Україну "підтримали військовими пакетами, а також пакетами енергетичними".