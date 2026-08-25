Латвия выделила около 200 тысяч евро на энергетическую поддержку Черниговской области

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что правительство её страны одобрило новый пакет энергетической поддержки для одной из украинских областей.

Об этом она сообщила во вторник, 25 августа, в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Браже заявила, что в этот день правительство Латвии одобрило новый пакет энергетической поддержки для Черниговской области Украины на сумму около 200 тысяч евро.

"Латвия стремится укрепить энергетическую устойчивость Украины, несмотря на террористические атаки России", – подчеркнула латвийская министр.

Несколько дней назад сообщалось, что Германия дополнительно выделяет 50 млн евро на гуманитарную помощь Украине и 10 млн евро в фонд CAP НАТО.

Накануне после заседания "коалиции желающих" в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что Украину "поддержали военными пакетами, а также энергетическими пакетами".