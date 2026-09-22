Зеленський прибув до США, де відбудеться зустріч із Трампом

Президент Володимир Зеленський прибув з першою леді та українською дипломатичною командою в Нью-Йорк на 81-шу сесію Генасамблеї ООН.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, у Нью-Йорку в нього заплановані близько 20 зустрічей, зокрема з: його американським візаві Дональдом Трампом, лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній і аналітичних центрів.

Він наголосив: підготовлена до підписання і нова Drone Deal.

"Звісно, перший пріоритет України – наближення миру та захист життя наших людей. Є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. Працюємо над посиленням ППО та забезпеченням для України достатніх фінансів", – сказав Зеленський.

Також, за словами українського президента, у Нью-Йорку проведуть саміт міжнародної Кримської платформи.

Варто зауважити, що лише напередодні Трамп констатував, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю, та закликав Москву припинити свою "нескінченну війну" з Україною.

А Зеленський заявив, що Україна готова працювати над деескалацією війни і обговорить з партнерами дипломатичні пропозиції щодо цього.