Трамп хоче перейменувати озеро на кордоні США і Канади

Американський президент Дональд Трамп заявив, що розглядає ідею перейменування озера Онтаріо, яке розташоване на кордоні між однойменною провінцією Канади й американським штатом Нью-Йорк, на озеро Америка.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що США "більше не мають наміру вести справи з Онтаріо".

"США розглядають можливість перейменування озера Онтаріо на озеро Америка, оскільки ми більше не маємо наміру вести справи з Онтаріо", – зазначив він.

Трамп уже не вперше висловлює ідеї щодо зміни географічних назв, причому в низці випадків він не обмежився лише міркуваннями. Зокрема, у 2025 році він підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку.

Водночас варто зауважити, що відносини США й Канади погіршилися після того, як сторони не змогли досягти нових торговельних домовленостей.

Після провалу торговельних переговорів Сполучені Штати 22 серпня запровадили 50% мита на канадські товари загальною вартістю близько $20 млрд.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що нова хвиля американських мит проти Канади є прорахунком, та анонсував відповідь Оттави з 8 вересня.

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