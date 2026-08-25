Трамп хочет переименовать озеро на границе США и Канады

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает идею переименования озера Онтарио, расположенного на границе между одноименной провинцией Канады и американским штатом Нью-Йорк, в озеро Америка.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что США "больше не намерены вести дела с Онтарио".

"США рассматривают возможность переименования озера Онтарио в озеро Америка, поскольку мы больше не намерены вести дела с Онтарио", – отметил он.

Трамп уже не впервые высказывает идеи об изменении географических названий, причем в ряде случаев он не ограничивался одними лишь размышлениями. В частности, в 2025 году он подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский залив.

В то же время стоит отметить, что отношения США и Канады ухудшились после того, как стороны не смогли достичь новых торговых договоренностей.

После провала торговых переговоров Соединенные Штаты 22 августа ввели 50-процентную пошлину на канадские товары общей стоимостью около $20 млрд.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что новая волна американских пошлин против Канады является просчетом, и анонсировал ответ Оттавы с 8 сентября.

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