Поляки називають "Волинь" головною причиною погіршення ставлення до українців

Найбільша частка поляків переконані, що ключовою причиною погіршення ставлення до українців є суперечки щодо Волинської трагедії та політика в історичних питаннях.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування від CBOS.

На запитання про причини погіршення ставлення поляків до українців найбільша частка респондентів, 45,4%, назвали суперечки щодо Волинської трагедії та політику в історичних питаннях.

На другому місці, з 36,4%, називають соціальний захист, який мають українці у Польщі.

26,2% вважають, що роль у погіршенні ставлення до українців зіграла дезінформація та російська пропаганда.

24,4% вказали на "дії та заяви українських політиків щодо Польщі".

17,8% назвали таким фактором особистий досвід взаємодії з українцями.

Цифри суттєво різняться залежно від політичних симпатій респондентів, які давали відповідь.

Зокрема, майже половина прихильників партій урядової коаліції – 49,5% – вважають, у погіршенні ставлення поляків до українців винні російська пропаганда та дезінформація. Тема Волинської трагедії у цій групі респондентів – на другому місці з 37,2%, роздратування соціальним пакетом для українців у Польщі – на третьому місці з 24,6%.

Водночас серед прихильників опозиційних політсил Волинська трагедія – на першому місці з 55,1%, на другому – соцпакет для українців (47,8%), на третьому – "заяви українських політиків" з 35,6%.

Збір даних для опитування проводили 17-20 серпня серед репрезентативної вибірки з 1000 повнолітніх респондентів.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття архівів СБУ та розвідки щодо подій на Волині.

У серпні українські й польські фахівці завершили ексгумації на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька.