Поляки называют "Волынь" главной причиной ухудшения отношения к украинцам

Большинство поляков убеждены, что ключевой причиной ухудшения отношения к украинцам являются споры вокруг Волынской трагедии и политика в исторических вопросах.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", таковы результаты опроса, проведенного CBOS.

На вопрос о причинах ухудшения отношения поляков к украинцам наибольшая доля респондентов, 45,4%, назвали споры вокруг Волынской трагедии и политику в исторических вопросах.

На втором месте, с 36,4%, называют социальную защиту, которой пользуются украинцы в Польше.

26,2% считают, что роль в ухудшении отношения к украинцам сыграли дезинформация и российская пропаганда.

24,4% указали на "действия и заявления украинских политиков в отношении Польши".

17,8% назвали таким фактором личный опыт взаимодействия с украинцами.

Цифры существенно различаются в зависимости от политических симпатий респондентов, дававших ответы.

В частности, почти половина сторонников партий правящей коалиции – 49,5% – считают, что в ухудшении отношения поляков к украинцам виноваты российская пропаганда и дезинформация. Тема Волынской трагедии в этой группе респондентов занимает второе место (37,2%), раздражение социальным пакетом для украинцев в Польше – третье место (24,6%).

В то же время среди сторонников оппозиционных политических сил Волынская трагедия занимает первое место с 55,1%, второе – социальный пакет для украинцев (47,8%), третье – "заявления украинских политиков" с 35,6%.

Сбор данных для опроса проводился 17–20 августа среди репрезентативной выборки из 1000 совершеннолетних респондентов.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский анонсировал открытие архивов СБУ и разведки, касающихся событий на Волыни.

В августе украинские и польские специалисты завершили эксгумации на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая.