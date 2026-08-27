У порту Гамбурга вилучили півтори тонни метамфетаміну в мішках для рису

У німецькому порту міста Гамбург правоохоронці знайшли півтори тонни кристалічного метамфетаміну на суму 28,5 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

Зазначений вантаж мав містити рис із Пакистану. Однак під час рентгенівського контролю в порту замість крупи персонал виявив півтори тонни кристалічного метамфетаміну.

Як повідомила прокуратура, наркотики було конфісковано. За словами представників влади, немає жодних ознак того, що вони призначалися для подальшого розповсюдження в Гамбурзі.

Європейські порти вже багато років використовуються злочинними угрупованнями для ввезення наркотиків. У березні співробітники митниці та поліції вилучили 1,6 тонни кокаїну в партії бананів. Ця партія також прибула до гамбурзького порту з Південної Америки. Вартість наркотиків становила кілька десятків мільйонів євро, їх виявили в контейнері з Еквадору.

Наразі в порту Гамбурга встановлено спеціальне обладнання для перевірки вантажів, що має на меті посилити боротьбу з наркозлочинністю.

Цього тижня у Румунії оголосили про викриття організованої злочинної групи, що у співпраці з албанськими наркоторговцями займалася транспортуванням великих обсягів наркотиків з Іспанії до інших європейських держав.

Раніше про викриття подібної мережі заявили в Іспанії.

У Греції викрили спробу контрабанди канабісу на 2 млн євро у вантажівці, що прямувала з Італії.