В гамбургском порту изъяли полторы тонны метамфетамина в мешках для риса

В немецком порту Гамбурга правоохранители обнаружили полторы тонны кристаллического метамфетамина на сумму 28,5 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

Указанный груз должен был содержать рис из Пакистана. Однако во время рентгеновского контроля в порту вместо крупы персонал обнаружил полторы тонны кристаллического метамфетамина.

Как сообщила прокуратура, наркотики были конфискованы. По словам представителей властей, нет никаких признаков того, что они предназначались для дальнейшего распространения в Гамбурге.

Европейские порты уже много лет используются преступными группировками для ввоза наркотиков. В марте сотрудники таможни и полиции изъяли 1,6 тонны кокаина в партии бананов. Эта партия также прибыла в гамбургский порт из Южной Америки. Стоимость наркотиков составляла несколько десятков миллионов евро, их обнаружили в контейнере из Эквадора.

В настоящее время в гамбургском порту установлено специальное оборудование для проверки грузов, призванное усилить борьбу с наркопреступностью.

На этой неделе в Румынии объявили о разоблачении организованной преступной группы, которая в сотрудничестве с албанскими наркоторговцами занималась транспортировкой больших объемов наркотиков из Испании в другие европейские страны.

Ранее о разоблачении подобной сети заявили в Испании.

В Греции раскрыли попытку контрабанды каннабиса на 2 млн евро в грузовике, следовавшем из Италии.